Wielerlegende Mario Cipollini (55) drie jaar cel in voor mishandelen ex

De 55-jarige oud-wielrenner uit Italië moet zijn ex en haar huidige partner ook een schadevergoeding betalen van respectievelijk 80.000 euro en 5000 euro, melden Italiaanse media.

Cipollini's ex-vrouw deed in 2017 aangifte tegen de voormalig wereldkampioen wielrennen. De aanklager had 2,5 jaar celstraf geëist, maar de straf voor Cipollini viel hoger uit.

De Italiaan won 42 etappes in de Giro d'Italia, twaalf ritten in de Tour de France en drie in de Vuelta. In 2002 veroverde Cipollini de wereldtitel in het Belgische Zolder. 'Cipo', ook bekend om zijn extravagante tenues, stopte in 2005 met wielrennen. Hij maakte een kortstondige comeback in 2008.