Ongekende blunder: oud-FC Utrecht-keeper David Jensen trapt bal pardoes in eigen goal

De Deense doelman raakte al vroeg in het duel een zachte terugspeelbal volledig verkeerd en met een vreemde curve caramboleerde de bal in eigen doel. „De bal maakte een vreemde beweging, terwijl ik de situatie onder controle had en voldoende ruimte had om de bal weg te trappen. Je merkt aan alles dat alle velden te lijden hebben onder het regenweer. Ik had me moeten aanpassen. Veel woorden wil er niet over kwijt”, legde Jensen uit.

Jensen stond de camera’s uiteindelijk opgelucht te woord. Door vier goals in het eerste halfuur na rust won Westerlo met 4-3. De club gaat souverein aan kop in de Eerste Klasse B. Na veertien duels is de marge ten opzichte van de nummers twee, drie en vier dertien punten.