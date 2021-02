Ajax verhuurt Quincy Promes met optie tot koop

Dat het niet nu al tot een verkoop komt, heeft met de financiële situatie bij Spartak Moskou te maken en geeft aan hoe graag Ajax inmiddels van Promes af wil. De international wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij.

Hoewel trainer Erik ten Hag in principe zijn selectie bij elkaar wilde houden, acht iedereen binnen de club het beter om afstand van Promes te doen. Met Sevilla is overeenstemming bereikt over de huur Oussama Idrissi. Vandaag moet alleen nog het papierwerk in orde worden gemaakt.

