Fikse tegenvaller AZ: Karlsson mist kraker tegen Ajax

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

WIJDEWORMER - AZ-aanvaller Jesper Karlsson mist zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Ajax. De Zweed is niet op tijd hersteld van een peesblessure in zijn bovenbeen, die hij in de laatste interlandbreak heeft opgelopen.