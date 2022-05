Kevin De Bruyne verwelkomt Erling Haaland met opvallend gebaar

Met 15 competitiegoals is De Bruyne dit seizoen topschutter bij Manchester City. Nooit eerder scoorde hij zo veel goals in één seizoen. Opvallend: zijn derde doelpunt vierde de Belg op de typische manier van Erling Haaland, die dikwijls een soort van zen-gebaar maakt na een treffer. De Noorse topspits draagt volgend seizoen het shirt van City.

"Plezierig avondje"

„Ik had eigenlijk vijf doelpunten moeten maken”, reageerde de Rode Duivel met de knipoog bij Sky Sports. „Het was best een plezierig avondje. Als je vier doelpunten maakt is dat altijd speciaal, maar ik had er vijf in doel moeten schieten, eerlijk gezegd”, zei De Bruyne, die nog de paal trof, met een glimlach.

