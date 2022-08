Woods wees 800 miljoen dollar af om mee te doen aan omstreden golftoernooien

Tiger Woods Ⓒ ANP/HH

Het was al bekend dat Tiger Woods een astronomisch bedrag had afgewezen om deel te nemen aan de omstreden LIV Golf Invitational Series, maar nu is bekend over wat voor een bedragen we precies spreken.