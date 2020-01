PSV verliest in Qatar ook van KAS Eupen

In de 25e minuut kwam KAS op voorsprong. De bal ging via via, waardoor doelman Robbin Ruiter kansloos was op een schot van afstand.

Gelukkig kwam PSV negen minuten later op gelijke hoogte. Na een voorzet van Boscagli zette Bruma PSV op gelijke hoogte: 1-1.

In de tweede helft besloot interim-trainer Faber flink te wisselen. De Belgen profiteerden hier in de 60e minuut van, via een kopbal bij de tweede paal. De verdediging van PSV zag er hier zwak uit.

De jonge aanvaller Noni Madueke liet zich aan de kant van de Eindhovenaren zien. Hij was na rust de gevaarlijkste man aan PSV-zijde. De aanvaller raakte de paal en liett zich soms gelden met acties. Het mch niet baten, want de wedstrijd werd met een 1-2 verlies afgesloten.

Voor Faber en co is het de tweede nederlaag in Qatar, nadat eerder al werd verloren van Club Brugge.

