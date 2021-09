Sport Kort: UEFA en Conmebol starten met duel kampioen Europa en Zuid-Amerika

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

UEFA en Conmebol starten met duel kampioen Europa en Zuid-Amerika

17.38 uur: De Europese voetbalunie UEFA en de Zuid-Amerikaanse Conmebol hebben een speciaal duel tussen de twee continentale kampioenen in het leven geroepen. De eerste editie van deze kampioenswedstrijd gaat tussen Italië en Argentinië en zal in juni 2022 plaatsvinden. Plaats van handeling is nog onbekend.

De nieuwe krachtmeting tussen de titelhouders van Europa en Zuid-Amerika is één van de onderdelen van een breed akkoord tussen de UEFA en Conmebol. Daarin hebben beide organisaties vastgelegd dat ze intensiever met elkaar willen samenwerken, onder meer ook in het vrouwenvoetbal, het zaalvoetbal en het jeugdvoetbal. De twee instanties gaan eveneens scheidsrechters en trainingsprogramma's met elkaar uitwisselen.

In Londen zullen de UEFA en de Conmebol een gezamenlijk kantoor openen. De overeenkomst voor het duel tussen de twee continentale kampioenen omvat vooralsnog drie edities.

De intensieve samenwerking tussen UEFA en Conmebol zal op weinig bijval kunnen rekenen bij wereldvoetbalbond FIFA. De twee organisaties hebben zich eerder al gezamenlijk gekeerd tegen de FIFA-plannen om van het WK een tweejaarlijks evenement te maken in plaats van vierjaarlijks.

Trainer Cannavaro weg bij Chinese topclub Guangzhou

17.13 uur: Fabio Cannavaro is niet langer de trainer van Guangzhou FC. „Na onderling overleg hebben we beslist om in alle vriendschap de samenwerking te beëindigen”, meldde de Chinese voetbalclub. De 48-jarige Italiaan werd met Guangzhou in 2019 kampioen, maar strandde dit jaar voor de tweede keer op de tweede plaats.

Cannavaro was aanvoerder van de Italiaanse ploeg die in 2006 de wereldtitel veroverde. Mogelijk heeft zijn vertrek uit China ook te maken met de financiële problemen van vastgoedbedrijf Evergrande dat de eigenaar is van Guangzhou FC. Cannavaro werkte twee periodes bij de Chinese topclub.

Pedersen, Aursnes en Midtsjø in Noorse voetbalselectie

16.30 uur: Bondscoach Ståle Solbakken van Noorwegen heeft drie spelers uit de Eredivisie opgenomen in zijn selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (8 oktober) en Montenegro (11 oktober). Het zijn Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes (beiden Feyenoord) en Fredrik Midtsjø (AZ).

Noorwegen heeft in poule G na zes duels evenveel punten (13) als Nederland, dat dankzij een beter doelsaldo aan de leiding gaat. Oranje speelt in de komende interlandperiode tegen Letland en Gibraltar.

Alleen de poulewinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar.

Chelsea mist Kanté tegen Juventus door corona

16.10 uur: Chelsea moet het woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus stellen zonder N’Golo Kanté. Trainer Thomas Tuchel vertelde voor het vertrek naar Turijn dat de Franse middenvelder positief is getest op corona. Hij is volgens de geldende regels in quarantaine gegaan en liet dinsdag de afsluitende training in Londen aan zich voorbij gaan.

Tuchel zei op de site van de club voorts dat de sleutelspelers Mason Mount en James Reece ontbreken tegen Juventus. Voor Christian Pulisic komt het duel met de Italianen ook te vroeg. Reece raakte afgelopen weekeinde geblesseerd tijdens de confrontatie met Manchester City. „Hij heeft nog steeds veel last. Het komt uiteindelijk aan op pijnbestrijding en hoeveel hij kan verdragen. Voor nu houden we rekening met nog zeker een week.”

Ook Juventus mist een aantal belangrijke krachten, maar volgens de Chelsea-manager mag dat geen reden zijn voor onderschatting. „Het is zo’n grote club met zoveel ervaring in de Champions League. Ze genieten van die andere competitie. Ze hebben een moeilijke start gehad in de Serie A maar waren overtuigend op Europees niveau.”

Colombiaan Molano wint eerste rit Ronde van Sicilië

15.56 uur: De Colombiaan Juan Sebastián Molano heeft de eerste etappe van de Ronde van Sicilië gewonnen. De rit ging van Avola naar Licata over een afstand van 179 kilometer. De renner van UAE-Team Emirates hield in de sprint de Italiaan Vincenzo Albanese achter zich. De Argentijn Maximiliano Richeze finishte als derde.

Richeze juichte al net zo hard. Nadat Albanese met een kleine voorsprong als eerste door de laatste bocht was gekomen, leidde hij Molano naar het wiel van de Italiaan. Die werd nog net voor de finish gepasseerd.

Voor de 26-jarige Molano, afgelopen zondag nog deelnemer aan de WK-wegrace in België, was het zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder won hij twee ritten in de Ronde van Burgos.

Bondscoach ziet kansen voor springruiters in finale Nations Cup

13.50 uur: Bondscoach Rob Ehrens ziet kansen voor zijn team van springruiters dat vrijdag van start gaat in de finale van de Nations Cup. De eerste opdracht is om vrijdag in Barcelona bij de beste acht landen te eindigen. „Als dat lukt, hebben we ook echt een kans in de finale”, kijkt Ehrens vooruit naar het eindtoernooi waaraan veertien landen deelnemen.

Ehrens heeft vier combinaties aangewezen: Willem Greve met Carambole, Harrie Smolders en Monaco, Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Tokio’s bronzen medaillewinnaar Maikel van der Vleuten met Beauville Z. Kevin Jochems gaat met Turbo Z mee als reserve.

Greve, Smolders en Van der Vleuten kwamen uit op de Spelen van Tokio waar Nederland de landenfinale als vierde afsloot. Bij de EK begin september miste de ploeg met Smolders, Marc Houtzager, Frank Schuttert en Bart Bles de finale.

De Nations Cup wordt al jaren afgesloten in de piste van Real Club de Polo in Barcelona. Behalve Nederland komen dit jaar de negen landen uit de eerste Europese divisie in actie, aangevuld met teams van de Verenigde Staten, Brazilië, Canada en gastland Spanje. Het Europese land dat het laagst eindigt, valt uit Divisie 1.

Weer meer toeschouwers toegestaan in Italiaanse voetbal

13.44 uur: Italiaanse voetbalstadions mogen binnenkort weer voor driekwart gevuld zijn. De commissie die in Italië gaat over de coronamaatregelen heeft bepaald dat voortaan weer 75 procent van de stadioncapaciteit mag worden benut in plaats van 50 procent.

De regering had zich al eerder voorstander getoond van de uitbreiding, mits toeschouwers een zogenoemde groene pas kunnen laten zien. Dat is een bewijs dat iemand gevaccineerd is, genezen is van corona of recent negatief getest is op het virus.

In sporthallen mag voortaan de helft van het maximaal mogelijke aantal toeschouwers naar binnen. „Een verdere stap in de richting van het normale leven”, zei staatssecretaris van sport Valentina Vezzali. „Nu gaan we toewerken naar een volledige bezetting.” De nieuwe regels moeten deze week nog in werking treden.

Kreder zet wielerloopbaan voort bij Franse ploeg Cofidis

12.44 uur: Wesley Kreder rijdt de komende twee jaar in dienst van Cofidis. De Zuid-Hollander, woonachtig in het Brabantse Hapert, komt over van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert, waarvoor hij dit jaar in de Giro d’Italia zijn debuut maakte in een grote ronde. Dit najaar reed Kreder ook nog de Ronde van Spanje.

Kreder (30) debuteerde als wielerprof in 2013 bij Vacansoleil. Na een jaar Wanty reed hij twee seizoenen voor de Nederlandse ploeg Roompot, om in 2017 terug te keren bij de Belgische ploeg die toen Wanty-Groupe Gobert heette. Bij Cofidis wordt hij herenigd met de Fransman Guillaume Martin, met wie hij eerder al samen reed.

Kyrgios neemt pauze tot aan Australian Open

12.18 uur: Nick Kyrgios neemt rust om te herstellen van een knieblessure. De 26-jarige Australiër speelt naar eigen zeggen al maanden met pijn. Kyrgios keerde na zijn deelname aan het toernooi om de Laver Cup in Boston, waar hij het met een wereldteam moest afleggen tegen de Europese tennissers, terug naar eigen land om te revalideren. Hij hoopt begin volgend jaar weer topfit te zijn voor de Australian Open.

Kyrgios kwam dit seizoen weinig in actie. Op de Australian Open en Wimbledon bleef hij steken in de derde ronde, op de US Open vloog hij er al in de openingsronde uit. Kyrgios, winnaar van zes ATP-titels, dreigt inmiddels zelfs uit de top 100 van de wereldranglijst te vallen.

De Australiër schrijft op Instagram dat hij al geruime tijd last heeft van zijn linkerknie. „Als ik door ga zonder dit goed te behandelen, kan de pijn alleen maar groter worden. Hopelijk gaat de behandeling goed en ben ik weer 100 procent voor de Australian Open.”

DSM zonder specifieke kopman in Parijs-Roubaix

12.11 uur: Wielerploeg DSM start zondag met twee Nederlanders in Parijs-Roubaix, de voorjaarsklassieker die vanwege de coronamaatregelen werd verplaatst naar oktober. Cees Bol rijdt de koers over de Noord-Franse kasseien voor de tweede keer. Nils Eekhoff debuteert, maar heeft al een band met de klassieker die hij in 2017 bij de beloften won. Een specifieke kopman heeft de ploeg niet.

„Met het WK net achter de rug weten we een beetje wie we kunnen verwachten in de finale en wie we in de gaten moeten houden”, zegt ploegleider Marc Reef. „We starten met een sterke ploeg, zonder dat er een renner echt uitspringt. We willen meerdere kaarten kunnen trekken. We willen agressief koersen en kansen pakken als die zich voordoen.”

De ploeg bestaat verder uit de Denen Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen en de Duitsers Nikias Arndt, Max Kanter en Jasha Sütterlin.

Kenny De Ketele neemt afscheid tijdens zesdaagse van Rotterdam

11.55 uur: Voor de Belgische baanwielrenner Kenny De Ketele wordt de zesdaagse van Rotterdam zijn laatste wedstrijd. De Ketele rijdt van 7 tot en met 12 december in Ahoy aan de zijde van Niki Terpstra. De 37-jarige Belg won in zijn loopbaan 21 zesdaagsen en is een oud-wereldkampioen op de koppelkoers.

De Ketele (36) wilde eigenlijk vorig jaar al stoppen, maar besloot door het uitstel van de Olympische Spelen een jaar door te gaan. Op de piste van Izu eindigde hij op de koppelkoers net naast het podium.

„Kenny is al die jaren een attractieve renner geweest die altijd koerst voor wat hij waard is en daardoor jaarlijks meedoet voor de zege”, zegt koersdirecteur Peter Schep. „Dat is ook de reden dat we hem aan Niki koppelen. Als een eerbetoon aan een groot coureur, die zo zijn loopbaan aan de zijde van een andere topper kan afsluiten.” De Ketele neemt eerder in Gent al afscheid van zijn thuispubliek.

Arno Kamminga met veel debutanten naar wereldbeker in Berlijn

11.11 uur: Zwemmer Arno Kamminga doet komend weekeinde mee aan de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Berlijn. De schoolslagspecialist, die op de Olympische Spelen van Tokio zilver pakte op de 100 en 200 meter, voert de Nederlandse ploeg aan die bestaat uit maar liefst 33 zwemmers. Zwembond KNZB stuurt een groot aantal talenten naar de Duitse hoofdstad, die daar debuteren op internationaal seniorenniveau. De World Cup in het 25-meterbad in Berlijn is de laatste mogelijkheid voor kwalificatie voor de EK kortebaan van begin november in het Russische Kazan.

Kamminga deed de afgelopen weken in Napels mee aan de International Swimming League, een competitie waarin topzwemmers het in teamverband tegen elkaar opnemen. Onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk kwamen in de Italiaanse stad ook in actie. De twee routiniers slaan de wereldbekers in Berlijn (1 tot en met 3 oktober) en Boedapest (7-9 oktober) over. In de Hongaarse stad komen zeven Nederlanders in actie, onder wie Kamminga en Kira Toussaint.

Lesley Pattinama uitgeschakeld op WTA-toernooi in Kazachstan

09.23 uur: Lesley Pattinama-Kerkhove is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Nur-Sultan, de hoofdstad van Kazachstan. De 29-jarige Nederlandse moest het afleggen tegen Anastasia Potapova uit Rusland: 5-7 1-6. Enkele weken geleden versloeg ze de 20-jarige Russin nog in drie sets in San José.

Pattinama-Kerkhove verloor de afgelopen weken op WTA-toernooien in Chicago, New York (US Open) en de Sloveense stad Portoroz steeds in de eerste ronde van de kwalificaties. De nummer 149 van de wereld was in Nur-Sultan rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Potapova, de nummer 80 van de wereld, doet met een wildcard mee aan het Astana Open.

Pattinama-Kerkhove bereikte afgelopen zomer als qualifier de tweede ronde van Wimbledon. Op de Australian Open en Roland Garros bleef ze steken in de kwalificatie.

Argentinië roept Ajax-verdedigers en drie spelers uit Engeland op

07.42 uur: De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft de verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico van Ajax opgeroepen voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden. Scaloni nam ook drie spelers uit de Premier League op in zijn selectie van dertig man: keeper Emiliano Martínez (Aston Villa), Giovani Lo Celso en Cristian Romero (beiden Tottenham Hotspur). Argentinië staat nog steeds op de zogeheten ’rode’ lijst van de Britse overheid, wat betekent dat reizigers uit dat land tien dagen in quarantaine moeten bij aankomst in Groot-Brittannië.

Argentinië speelt in oktober in de WK-kwalificatie tegen Paraguay, Uruguay en Peru. Begin deze maand werd het duel met Brazilië in São Paulo al na een paar minuten gestaakt. Medewerkers van de Braziliaanse gezondheidsdienst kwamen het veld op omdat enkele spelers van Argentinië zich niet aan de coronaregels wat betreft quarantaine zouden hebben gehouden. Het ging om doelman Martínez, Lo Celso en Romero. De drie spelers uit de Engelse competitie hadden allemaal een basisplaats tegen Brazilië.

De meeste clubs uit de Premier League wilden hun Zuid-Amerikaanse internationals niet vrijgeven voor de recente interlands vanwege de quarantaineplicht. Sommige nationale bonden waren daar zo boos over, dat ze eisten dat de betreffende spelers dan ook niet voor hun clubs zouden mogen spelen. De wereldvoetbalbond FIFA voorkwam dat na een gesprek met de Britse overheid, waarin onder meer werd gesproken over versoepeling van de quarantaineregels voor de volgende interlandperiode.

Scaloni heeft verder onder anderen Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez en Paulo Dybala opgeroepen. Feyenoord-verdediger Marcos Senesi kreeg geen uitnodiging.