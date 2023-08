WK-goud Johnny Hoogerland ondanks frustraties over spoorloze fiets

GLASGOW - Johnny Hoogerland schreef zich pas 3 uur voor de sluiting van de Gran Fondo van de WK wielrennen in, en houdt daar gemengde gevoelens aan over. Toen hij donderdagavond in Schotland arriveerde waren zijn koffer en fiets spoorloos. Een dag later won hij op een geleende- en te grote fiets wel de wereldtitel in de categorie 40-44 jaar. Verdwenen spullen zorgen voor veel frustraties bij atleten en staf van verschillende landen. Ook de Nederlandse weg-bondscoach, Koos Moerenhout, moet zijn koffer missen.

Johnny Hoogerland komt als eerste fietser over de meet in de categorie 40-44 jaar. Ⓒ Hans Ruggenberg