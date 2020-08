Als de dood voor het coronavirus

Inge de Bruijn Ⓒ RENE BOUWMAN

Telesport-columniste en de zwemgodin van de Olympische Spelen in Sydney (drie keer goud, eenmaal zilver) Inge de Bruijn begrijpt heel goed dat de Nederlandse zwemtop uitkijkt naar de Long Course Challenge-wedstrijden in Hengelo (12-14 augustus). „Als je zo lang geen competitie meer hebt gehad, snak je naar de eerste race. En vijf maanden niets mogen, dat is verschrikkelijk. Maar ik blijf het link vinden met het coronavirus dat weer overal opduikt.”