‘Ik kan niet wachten tot morgen’ Massale aandacht voor ’Engelse’ Wiegman op Old Trafford

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Wiegman en Williamson tijdens de persconferentie Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - Bijna gaat het beginnen voor Sarina Wiegman, die als bondscoach voor haar tweede EK staat. Vijf jaar geleden verraste ze de voetbalwereld door Nederland in eigen land naar de EK-titel te leidden. Dit keer moet ze Engeland laten juichen. Hoewel de opdracht hetzelfde is, is voor de rest alles anders. De aandacht voor de bondscoach van de Lionesses is overweldigend, al lijkt het de succescoach niet gek te krijgen.