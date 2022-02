Ajax-trainer Ten Hag bouwt zekerheid in tegen Benfica

De dag voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League zei Ten Hag al op zijn hoede te zijn voor het aangeschoten wild uit Portugal. „De favoriet vooraf? Daar kan ik zo weinig mee. Op het veld wordt het beslist. Benfica is een heel sterke tegenstander en heel goed in het profiteren van fouten bij de tegenstander. We zullen op ons best moeten zijn.”

Ryan Gravenberch Ⓒ ANP/HH

Voor Klaassen is zijn reserverol een hard gelag. Het product van de eigen opleiding kwam in de basis, nadat bij Gravenberch corona werd geconstateerd. Sindsdien verloor Ajax geen wedstrijd meer en bereikten Ten Hag en zijn spelers de halve finale van de TOTO KNVB-beker.

Financieel directeur Susan Lenderink zal het besluit van Ten Hag toejuichen. Gravenberch lijkt te vallen voor de mooie plannen die Bayern München met hem heeft. Mocht hij tot komende zomer niet of nauwelijks aan spelen toekomen, dan keldert zijn transferwaarde. In Estadio Da Luz, waar Berghuis achter de spits speelt, krijgt de zelfopgeleide speler de kans te laten zien dat hij het grote talent is dat de Europese topclubs in hem zien.

Opstelling Ajax:

Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.