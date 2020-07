Coach Sarri van Juve: wie wint met mij, is heel sterk

„Dat smaakt lekker zoet”, zei de coach na de 2-0-zege op Sampdoria, waarmee Juve voor de 36e keer in het clubbestaan de titel veiligstelde. „Ik heb de spelers gezegd dat als je met mij wint, die nooit iets gewonnen heeft, je dan wel heel sterk moet zijn.”

Winnen is moeilijk, zei Sarri. „En deze club wint al zoveel jaren. Het is de grote verdienste van deze groep dat ze in dit lange en vreemde seizoen kampioen zijn geworden.”

Bekijk ook: De Ligt pakt tweede kans wel en is kampioen met Juventus

De coach gaf toe dat het ook moeilijk was het team aan te passen aan zijn doorgaans wat frivole speelstijl. „Bij Juventus moet je op je tenen naar binnensluipen en niet meteen van alles willen veranderen. Dat gaat niet bij een club die al acht jaar op rij heeft gewonnen, dat zou dom zijn”, aldus Sarri.

De coach gaat zich nu met de ploeg van vedette Cristiano Ronaldo en verdediger Matthijs de Ligt richten op de Champions League. Op 7 augustus is Olympique Lyon de tegenstander in de achtste finales. De Italianen verloren het eerste duel, voor de coronapauze, met 1-0. „Ik ben er nog niet al te veel mee bezig, ik wil eerst even van de titel genieten en dat gun ik de spelers ook. We moeten even zien hoe we het gaan aanpakken, want we komen wel uit een periode met 14 wedstrijden in 44 dagen.”