Ricky van Wolfswinkel helpt FC Twente langs oude club Vitesse

Eerder dit seizoen was FC Twente ook al met 4-1 te sterk voor Vitesse in de GelreDome. De club uit Enschede heeft de ambitie om komend seizoen voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015, toen Qarabag te sterk was in de play-off voor de Europa League, weer eens Europees te spelen. De ploeg van trainer Ron Jans ligt op koers daarvoor en is opvallend goed op dreef tegen directe concurrenten. Niet alleen Vitesse is dit seizoen al tweemaal verslagen, maar ook SC Heerenveen, terwijl van FC Utrecht en AZ één keer werd gewonnen door FC Twente.

Aanvankelijk wees niets erop, dat het in de lege Grolsch Veste – FC Twente had besloten uit protest tegen een éénderde bezetting geen publiek toe te laten – een mooie avond voor de thuisclub zou worden.

In de openingsfase was Vitesse de sterkere ploeg in Enschede en FC Twente wankelde. Adrian Grbic, de nieuwe spits van Vitesse, zag een goal afgekeurd worden vanwege buitenspel. En Matus Bero bewees tot tweemaal toe in kansrijke positie, dat hij niet begiftigd is met een Torinstinct.

Ron Jans ligt met FC Twente op koers voor Europees voetbal. Ⓒ ANP

Het wachten was op een goal van Vitesse, maar zoals vaker dit seizoen sloegen de sluipmoordenaars van FC Twente vanuit het niets toe. Na een snelle tegenaanval bracht Michel Vlap de bal hard voor. De inglijdende Sondre Tronstad kreeg de bal ongelukkig op zijn lichaam en leek een eigen goal te maken, maar net voor de doellijn kon Jesse Bosch de bal nog even aantikken. Het betekende de derde goal in 57 duels voor FC Twente van de middenvelder uit De Lutte.

Door de onverwachte goal kantelde het wedstrijdbeeld. Vitesse werd steeds slordiger en na een glijpartij van Riechedly Bazoer had Van Wolfswinkel er al 2-0 van kunnen maken, maar Tronstad wist met een sliding nog redding te brengen.

Vlak voor rust ging het helemaal mis bij Vitesse-doelman Jeroen Houwen. Die was voor de winterstop verrassend in de ploeg gekomen, omdat eerste keeper Markus Schubert niet aan de verwachtingen beantwoordde en maar fouten bleef maken. Houwen maakte de afgelopen periode een solide indruk, maar ging in de Grolsch Veste gruwelijk de mist in.

Op het natte veld wilde hij het spel snel hervatten met een uitworp, maar die mislukte totaal, waardoor de bal voor de voeten van Dimitris Limnios rolde. Diens inzet werd op de doellijn gekeerd door Jacob Rasmussen, maar de Deense verdediger deed dat met zijn arm. En dus kreeg hij rood en FC Twente een strafschop, die werd benut door Van Wolfswinkel.

Waar FC Twente met Lars Unnerstall zelf een van de betrouwbaarste keepers in de Eredivisie onder de lat heeft staan, blunderen de laatste tijd opvallend vaak de keepers van de tegenstander tegen de Enschedeërs. Na de winterstop gingen SC Heerenveen-doelman Xavier Mous en AZ-keeper Peter Vindahl Jensen ook al zwaar in de fout, waardoor FC Twente een goal in de schoot geworpen kreeg.

Door het comedy capers-moment van Houwen zag Vitesse zich voor de zware opdracht gesteld om met een man minder een verschil van twee doelpunten goed te maken. Letsch greep in en bracht Tomas Hajek, Thomas Buitink en Nikolai Baden Frederiksen in de ploeg voor Riechedly Bazoer, Daan Huisman en Yann Gboho. Maar echt gevaarlijk wist Vitesse niet meer te worden, terwijl Van Wolfswinkel – de man die nog altijd een held is in Arnhem vanwege zijn rol in de bekerwinst van vijf jaar geleden – nog wat zout in de wonde strooide. De goaltjesdief profiteerde van weifelend optreden van Vitesse-verdediger Danilho Doekhi en Houwen en maakte zijn elfde competitietreffer van het seizoen. Daarmee is Van Wolfwinkel gestegen naar de tweede plek op de topscorerslijst ex aequo met Bryan Linssen en Guus Til van Feyenoord en de in de Grolsch Veste door een schorsing ontbrekende Vitesse-aanvaller Loïs Openda.