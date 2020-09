Max Verstappen: ’Ik ben er even klaar mee’

Al na een paar honderd meter ging het helemaal mis voor Verstappen. Na een prima start, viel zijn vermogen helemaal weg in zijn bolide. Uiteindelijk werd Verstappen aangetikt door Kimi Räikkönen en was zijn race voorbij.

„Het lijkt erop dat het dezelfde problemen waren als vorige week in Monza”, verklaarde de coureur van Red Bull in gesprek met Ziggo Sport. „De start was goed, maar toen ik vol gas ging, had ik dat probleem weer. Het is niet erg dat er vervolgens iemand achter in je auto rijdt. Dat krijg je ervan als je in dat soort situaties belandt. Ik was toch wel uitgevallen.”

Verstappen sprak rustig, maar kookte van binnen, bleek uit zijn afsluitende woorden. „Dit is niet normaal dat het twee wedstrijden achter elkaar gebeurt. Op dit moment ben ik er even klaar mee. Ik heb er even niet zo’n zin in”, zei de boze nummer drie in de stand om het wereldkampioenschap.

