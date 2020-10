Feyenoord-spits Robert Bozenik met schroef in enkel maanden eruit

Het is afwachten voor Feyenoord-spits Robert Bozenik. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Robert Bozenik, de spits die Feyenoord net voor de coronacrisis vastlegde, hoort maandag of hem een operatie aan zijn enkel wacht. In dat geval krijgt hij een schroef in het bot van zijn enkel en is hij enkele maanden uitgeschakeld.