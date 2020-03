’Robin Gosens kiest als halve Nederlander voor Duitsland’

De linkervleugelspeler van Atalanta Bergamo is geboren in Emmerik, net over de grens bij Nijmegen. Hij is de zoon van een Nederlandse vader en een Duitse moeder.

Volgens de Italiaanse sportkrant had de Duitse bondscoach Joachim Löw de linkspoot op dinsdag 31 maart in een oefenduel met Italië willen laten debuteren voor Die Mannschaft. Door de coronacrisis ligt het voetbal momenteel echter stil, al weet het dagblad zeker dat Gosens ’ja’ had gezegd op een uitnodiging vanuit Duitsland.

Ook de technische staf van Oranje hield de 25-jarige voetballer de afgelopen periode nauwlettend in de gaten.

Robin Gosens in het shirt van Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Een maand geleden stelde Gosens tegenover de NOS dat hij nog geen keuze had gemaakt. „Ik ben net over de grens in Duitsland opgegroeid dus aan de ene kant voel ik mij Duits, maar ik heb ook lang in Nederland gevoetbald. Het zijn allebei voetbalgekke landen en landen die leven voor het voetbal. Als ik echt moet kiezen, vind ik het een lastige keuze. Persoonlijk heb ik nog niks gehoord van beide kanten. Ik hoor vooral de media daarover.”

Gosens genoot zijn jeugdopleiding bij Vitesse en streek na periodes bij FC Dordrecht en Heracles Almelo in de zomer van 2017 neer bij Atalanta Bergamo. Met die club bereikte hij, als vaste basisklant, eerder dit jaar de kwartfinales van de Champions League.

Belangstelling

Volgens buitenlandse media is er vanuit binnen- en buitenland volop belangstelling voor Gosens. Zo werd hij in Engeland al in verband gebracht met grootmacht Chelsea.

Coronavirus

Momenteel heeft Gosens vanwege de uitbraak van het coronavirus wel wat anders aan zijn hoofd. De stad Bergamo is evenals de gelijknamige provincie wereldwijd gezien een van de zwaarst getroffen gebieden.