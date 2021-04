Vitesse blameert zich richting bekerfinale

Het leek vooraf een ideaal scenario voor Vitesse. Zelf winnen van de hekkensluiter en daarmee voor de rest van de speelronde de druk leggen bij de concurrenten om de Europese plaatsen. Om vervolgens in alle rust de voorbereiding op te starten voor de bekerfinale tegen Ajax van volgende week zondag. Letsch waarschuwde vooraf al, dat het helemaal niet zo’n gemakkelijke klus zou worden tegen ADO en dat bleken profetische woorden.

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood had flink ingegrepen na de 1-4 thuisnederlaag tegen FC Utrecht. Het goed ingevallen drietal Jonas Arweiler, Pascu en Kees de Boer mocht ditmaal in de basis beginnen, terwijl ook Gianni Zuiverloon ditmaal zijn opwachting maakte. De oud-Feyenoorder kwam in de loop van het seizoen aanwaaien bij ADO Den Haag na avonturen in India, maar was tot gisteravond door fysieke problemen pas tweemaal in actie gekomen.

Bekijk ook: Vitesse nog niet bezig met bekerclash tegen Ajax

Met de ervaring van de 34-jarige Zuiverloon stond het defensief stukken beter bij ADO Den Haag. Waar FC Utrecht vorige week nog aan de lopende band kansen kreeg tegen de hekkensluiter, daar had Vitesse het heel moeilijk om gaatjes te vinden in het hechte verdedigingsblok. De Vitesse-spitsen Loïs Openda en Armando Broja hebben het moeilijk in de kleine ruimte en laten de laatste tijd geen geweldige vorm zien. Het was een teken aan de wand dat beiden voortijdig werden gewisseld. Veel kwam er op de schouders van Oussama Tannane terecht, maar ook de balvaardige spelverdeler liep zich veelal stuk.

ADO-trainer Ruud Brood Ⓒ ANP/HH

Vitesse trad aan zonder Danilho Doekhi, die afwezig was door ziekte, en dat betekende dat Dominik Oroz zijn basisdebuut maakte. De Kroatische verdediger, die in de winterstop werd aangetrokken door Vitesse, had het tot gisteren moeten doen met drie korte invalbeurten in de Eredivisie. Het was Oroz die in de 66e minuut de grootste kans kreeg om de score te openen. De Kroaat kreeg op een vrije trap van Oussama Tannane een vrije kopkans, maar knikte de bal naast.

Na de wedstrijd tegen FC Utrecht was er veel kritiek op de lijdzame manier waarop ADO Den Haag het allemaal onderging. Als voorbeeld daarvan werd het geringe aantal gemaakte overtredingen gegeven. Die les hadden de Hagenaars ter harte genomen, want de huid werd duur verkocht in Arnhem. ADO maakte veel overtredingen en incasseerde vijf gele kaarten.

En zo werd het een echte wedstrijd, waarin ADO ook af en toe de aanval zocht. De beste scoringskans voor de Hagenaars was voor routinier Marko Vejinovic, die Vitesse-captain Remko Pasveer dwong tot een moeizame redding.

Richting het einde van de wedstrijd voerde Vitesse de druk op, maar veel meer dan enkele gevaarlijke afstandsschoten van Tananne en Riechedly Bazoer liet de thuisploeg niet zien. Op basis van het vertoonde verweer verdiende ADO wel een puntje, al schieten de Hagenaars daar niet veel mee op in de strijd tegen degradatie. Voor Vitesse is het na het 0-0 gelijkspel het tweede dure puntenverlies tegen een laag geklasseerde tegenstander in korte tijd, waardoor de ambities om tweede te worden voorlopig op een lager pitje kunnen worden gezet.

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers, statistieken, uitslagen en stand in de Eredivisie.