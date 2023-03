Corona zit Michael Matthews dwars richting Milaan-Sanremo: ’Teleurstelling enorm’

De 32-jarige Matthews eindigde liefst vijf keer bij de eerste tien in de Italiaanse voorjaarsklassieker. Twee keer werd hij derde. Hij gold ook dit jaar weer als podiumkandidaat, achter topfavorieten Tadej Pogacar en Wout van Aert. Vorig jaar finishte Matthews als vierde achter winnaar Matej Mohoric uit Slovenië.

„De teleurstelling is enorm, want Milaan-Sanremo was een doel dit seizoen en een gewaardeerde koers, maar gezondheid heeft onze prioriteit”, meldt het team. Matthews hield het zaterdag al voortijdig voor gezien in Parijs-Nice.