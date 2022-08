Frenkie de Jong stapt op vliegtuig, alle media in paniek

Manchester United-coach Erik ten Hag heeft de afgelopen weken laten weten dat hij bereid is tot de laatste dag van de transferwindow te wachten om de middenvelder binnen te halen. Maar er zijn geen ontwikkelingen meer gekomen in het geschil over de achterstallige salarissen en dat probleem moet eerst worden opgelost.

Frenkie deed er op de luchthaven het totale zwijgen toe, deelde wat handtekeningen uit en ging met plezier op de foto met supporters van Barcelona, maar weigerde in te gaan op vragen van journalisten.

Bekijk hieronder de beelden:

Ali Dursun, de agent van de speler, heeft steeds gezegd dat de speler bij Barcelona een ‘waterdicht’ contract heeft en dat de club aan alle verplichtingen zal moeten voldoen in de komende periode. Dat er veel belangstelling voor De Jong is, wordt niet ontkend en het is duidelijk wat Manchester United wil. Maar er is vandaag geen gesprek gepland in de Londense kantoren van Manchester United. Zoals bekend heeft de club van Ten Hag grote kantoren in de Engelse hoofdstad, waar veel grote deals en alle commerciële zaken worden gedaan.