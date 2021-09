Gebroken pols maakt einde aan seizoen Tom Dumoulin: ’Ik kwam er net goed in’

„Het is vreselijk balen”, vertelt de nummer twee van de olympische tijdrit in Tokio. „Mijn seizoen is klaar. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. Ook tijdens de training vandaag voelde ik me echt heel sterk. Ik had wel veel vertrouwen dat ik nog een hele sterke maand kon rijden.”

Dumoulin wilde deze maand nog in actie komen op het WK in Leuven, waar hij vooral in de tijdrit hoge ogen wilde gooien. Daarna zou hij toewerken naar het Italiaanse najaar met als toppunt de Ronde van Lombardije. „Ik keek daar heel erg naar uit. Dat zijn wedstrijden die me heel goed liggen, maar het zal helaas niet meer voor dit jaar zijn.”

Dat Dumoulin - die begin dit jaar nog een break nam van het wielrennen - in vorm was, bewezen zijn uitslagen wel. Na zijn zilveren medaille op de Olympische Spelen werd hij afgelopen week negende in de Benelux Tour, waar hij zich vooral in de twee laatste etappes goed toonde met een achtste en derde plek. Dumoulin zal vrijdag aan zijn pols geopereerd worden.