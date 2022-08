Alexander Albon nog jaren bij Williams

Hij reed twee keer in de punten: in Australië (tiende) en Miami (negende). Met 3 punten staat hij op de negentiende plaats in het WK-klassement. Zijn Canadese teamgenoot Nicholas Latifi is als enige nog puntloos.

Terug van weggeweest

Albon keerde dit seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Hij nam bij Williams de plek over van de naar Mercedes overgestapte Brit George Russell. Albon debuteerde in 2019 in de koningsklasse bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) en maakte halverwege dat seizoen promotie naar Red Bull, waar hij teamgenoot werd van Max Verstappen. De Fransman Pierre Gasly moest juist van Red Bull terug Toro Rosso.

Albon kon de verwachtingen bij het Oostenrijkse topteam niet waarmaken. Hij eindigde in 2020 twee keer op het podium (derde), maar moest desondanks aan het einde van dat seizoen plaatsmaken voor Sergio Pérez. Hij bleef wel als testcoureur aan Red Bull verbonden.