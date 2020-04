AZ en PSV scharen zich achter Ajax en willen einde Eredivisie

Dat maakten de twee clubs donderdagmiddag duidelijk aan de KNVB tijdens een telefonisch overleg met de bond. „Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn”, aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. „Maar wij vinden de huidige corona-situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog teveel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.”

Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV. Ⓒ René Bouwman

’Op geen enkele manier verantwoord’

Ook bij PSV luidt de conclusie dat er een streep door het seizoen moet worden gezet. „Wij vinden het op geen enkele manier te verantwoorden om het restant van de wedstrijden uit te spelen”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. „Ten eerste omwille van de volksgezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Wij zitten in de regio die het hardst getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken”

Eerder hadden ook al Fortuna Sittard en PEC Zwolle openlijk aangegeven liever niet meer verder te voetballen. De KNVB heeft nog niet op de oproep van de steeds groter wordende groep clubs gereageerd. De nationale bond lijkt nog steeds te hopen dat de Eredivisie en de Eerste Divisie voor 3 augustus worden uitgespeeld, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat.

Het doemscenario voor de bond is dat het seizoen al is afgelopen. Dat heeft de meeste financiële gevolgen. De KNVB benadrukt echter dat de gezondheid van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters vooropstaat.

Ajax-directeuren Marc Overmars (l) en Edwin van der Sar. Ⓒ ANP

Ajax

Directeur voetbalzaken Marc Overmars opende discussie in De Telegraaf door namens Ajax met een stevig statement te komen. ’Stop de Eredivisie’, stelde hij onomwonden.

„De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen. Wat denk je van Hakim Ziyech die vanaf die datum bij Chelsea onder contract staat?”

Video - Telegraaf Premium: Klik op onderstaande link voor een video waarin Ajax-volger Mike Verweij de huidige stand van zaken omtrent de Eredivisie uitlegt: