Ajax boekte ondanks corona ruim 20 miljoen euro winst in het afgelopen seizoen

Ajax maakte het afgelopen seizoen niet af, vanwege het coronavirus dat de club zwaar heeft getroffen. Ajax zegt dat de financiële impact van de pandemie nog enigszins meevalt dankzij de steun van supporters en partners. Het eigen vermogen groeide met ruim 18 miljoen naar 228,8 miljoen euro.

Ajax heeft de transfers van Matthijs de Ligt (Juventus) en Kasper Dolberg (OGC Nice) voor 84,5 miljoen euro meegenomen. De vergoedingssommen voor Donny van de Beek (Manchester United), Hakim Ziyech (Chelsea) en Sven Botman (Lille) gaan mee in het huidige boekjaar, waarin Ajax verlies verwacht te maken.

Ajax zag het afgelopen seizoen de kosten met 0,2 miljoen stijgen tot in totaal 165,4 miljoen euro. De netto-omzet bedroeg 162,3 miljoen, een daling van 37,2 miljoen door lagere inkomsten uit Europese competities en het coronavirus. Ajax overwinterde het afgelopen seizoen niet in de Champions League en werd door Getafe uitgeschakeld in de zestiende finales van de Europa League.

Het operationele verlies bedroeg 3,1 miljoen euro. Ajax keert geen dividend aan de aandeelhouders uit. Dat komt mede omdat de club uit Amsterdam een beroep heeft gedaan op de NOW 2.0 subsidie, vanwege het coronavirus. In deze situatie is het niet toegestaan dividend uit te keren.