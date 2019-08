Van Baarle kopman in BinckBank Tour

Bij Ineos mag Dylan van Baarle voor zijn eigen kans gaan in het klassement. Tim Wellens (Lotto-Soudal) mikt op zijn derde eindzege na overwinningen in 2014 en 2015. Ook Roompot-Charles heeft met Lars Boom een oud-winnaar in de gelederen.

Zo staat Education First met de Italiaan Alberto Bettiol aan de start, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en heeft Deceuninck - Quick-Step gekozen voor de Belg Philippe Gilbert, de Luxemburger Bob Jungels en Zdenek Stybar. Laatstgenoemde Tsjech won de koers, toen nog onder de naam Eneco Tour, in 2013. Andere klassieke renners die in Beveren opstappen zijn de Belgen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.

Dylan Groenewegen zal zich samen met Mike Teunissen namens Jumbo-Visma richten op de massasprints, waarbij de Colombiaan Álvaro Hodeg als een voorname concurrent kan worden beschouwd. Dat geldt ook voor de Fransman Arnaud Démare en de Ier Sam Bennett.

De Binckbank Tour kent op de voorlaatste dag een individuele tijdrit in Den Haag. Op zondag 18 augustus eindigt de laatste etappe in Geraardsbergen.