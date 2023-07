Zoon LeBron James krijgt hartaanval tijdens basketbaltraining

„Bronny James kreeg tijdens het trainen een hartstilstand”, aldus een woordvoerder van de familie James. „Medisch personeel kon hem behandelen en naar het ziekenhuis brengen. Zijn toestand is nu stabiel en hij ligt niet op de intensive care. We vragen om respect en privacy voor de familie James en we zullen de media op de hoogte houden zodra er meer informatie is.”

LeBron James heeft altijd gezegd dat hij nog één grote basketbaldroom heeft: samen met zijn zoon Bronny in de NBA spelen. Het is nog onduidelijk of dat er ooit nog in zit.