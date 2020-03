’Oud-Ajacied Marko Pantelic besmet met coronavirus’

Dat schrijft het Servische Telegraf zondag. Pantelic, voormalig publiekslieveling in Amsterdam, is momenteel vice-voorzitter van de Servische voetbalbond. In die hoedanigheid was hij recent in onze hoofdstad, voor de loting van de komende editie van de Nations League.

Daarna zou de nu 41-jarige Pantelic positief getest hebben op het virus. Ook Slavisa Kakeza, de voorzitter van de bond, zou slachtoffer zijn.

Pantelic was in het seizoen 2009/2010 de nummer 9 van Ajax en kwam tot 25 duels in de Eredivisie voor de Amsterdammers. De Serviër was daarin zestien keer trefzeker.