Bizar verhaal Klopp over titelfeest Dortmund

In een Amazon Prime documentaire die binnenkort in première gaat, liet de huidige manager van Liverpool. „Ik was behoorlijk ver heen, dat bleek wellicht in een aantal interviews dat toen te zien was.”

Klopp werd de volgende dag in een vreemde setting wakker. „Ik kan me maar weinig herinneren. Maar ik kan wel één ding goed voor de geest halen. Ik werd wakker op een truck in een garage. Ik was helemaal in mijn eentje. Ik ben de uren ervoor echter helemaal kwijt. Ik werd wakker, klom uit de truck en zag dat ik een grote fabriekshal was beland. Ik liep een rondje en zag een silhouette van een man.”

De twee mannen hadden geen andere keuze dan te gaan liften. „Aki hield een oude Mercedes aan. Het was een Turkse man. Aki zei: ’Breng ons naar de Italiaan.’ ’Dat wil ik niet’, antwoordde de man. Aki pakte 200 euro uit zijn zak en zei: ’Dat wil je wel.’ De man zag het geld, en zei: ’Oké.’ Ik zat achterin in de auto en was een beetje moe. Ik hoorde gekakel. Ik dacht: wat gebeurt hier? Dit moest een droom zijn. De kofferbak bleek vol met kippen te zitten.”

Uiteindelijk kwam Klopp veilig thuis en pakte hij een jaar later nogmaals de landstitel met Dortmund. In 2015 maakte de 52-jarige trainer de overstap naar Liverpool. Met die club veroverde Klopp afgelopen jaar de Champions League.