EK kortebaan: Marrit Steenbergen en Kira Toussaint overtuigend door

Steenbergen tikte in de vierde van vijf heats als eerste aan in 52,62 seconden. Alleen Barbora Seemanová uit Tsjechië was in de heat daarvoor iets sneller (52,45). De Zweedse favoriete Sarah Sjöström zette in de laatste heat 52,69 neer. Kim Busch plaatste zich met 53,75 als elfde voor de halve finales van donderdagavond. Valerie van Roon werd uitgeschakeld met 54,68 (twintigste).

In de series van de 50 rug zette Toussaint met 26,17 de tweede tijd neer, achter de Française Analia Pigree (26,13). Maaike de Waard kwalificeerde zich met 26,22 als derde voor de halve finales. Toussaint zwemt donderdagavond eerst de finale van de 200 rug en duikt bijna 2 uur later weer het water in voor de halve finales van de 50 meter, het nummer waarop ze met 25,60 het wereldrecord op haar naam heeft staan. Voor Steenbergen zijn de halve finales van de 100 vrij een half uur voor de finale van de 100 wissel, waar ze zich als tweede achter Sjöström voor kwalificeerde.

Tes Schouten bleef steken in de series van de 200 meter schoolslag. De 20-jarige Schouten, houdster van het Nederlands record op deze afstand op de langebaan, eindigde als 24e met 2.25,49.