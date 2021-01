Danny Makkelie een van de zeven scheidsrechters bij WK clubs

Mario Diks en Hessel Steegstra gaan mee als vaste assistenten van Makkelie. Kevin Blom en Jochem Kamphuis behoren tot de zeven videoarbiters die de FIFA heeft uitgekozen voor het toernooi.

Alle geselecteerde arbiters ronden in de week voor de eerste wedstrijd hun voorbereidingen af in Qatar. Vanwege de coronapandemie gelden strenge hygiënevoorschriften en gezondheidsregels. Het WK voor clubs is een belangrijk testevenement voor het WK voor landenteams dat eind 2022 in Qatar wordt gespeeld.

Bayern München doet als winnaar van de Champions League namens Europa mee aan het mondiale toernooi. Liverpool veroverde in 2019 de wereldtitel door het Braziliaanse Flamengo in de finale te verslaan. Andere clubs die zich hebben geplaatst zijn Auckland City (Oceanië), Al Ahly (Afrika), Ulsan Hyundai (Azië) en Tigres (Noord- en Midden-Amerika).