Feyenoord strikt aanvaller Dilrosun

„Ik heb al lang contact met trainer Arne Slot. Hij wilde me er graag bij hebben, net als technisch directeur Frank Arnesen. Zij gaven me in onze gesprekken een goed gevoel. De club heeft ambitie en dat spreekt me aan. Ik wil aanvallend voetbal spelen, in een team dat vaak en lang de bal heeft. Daarom ben ik blij dat ik voor Feyenoord mag gaan spelen”, aldus de geboren Amsterdammer, die één keer voor Oranje uitkwam.

Voor zijn periode bij Hertha BSC speelde Dilrosun bij Manchester City, dat hem in 2014 wegplukte bij Ajax. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor het Franse Girondins Bordeaux. Hij kwam daar tot 34 wedstrijden.

Dilrosun trainde maandag al mee bij Feyenoord.