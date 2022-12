Derbynederlaag kost Willem II-trainer Kevin Hofland zijn baan

Technisch directeur Teun Jacobs licht het besluit toe: „We hebben het moeilijke besluit moeten nemen om afscheid te nemen. Kevin zijn band en dagelijkse omgang met de overige stafleden, de spelersgroep en medewerkers van de club was heel goed. Hij heeft zich met hart en ziel voor de club ingezet en qua manier van werken valt hem niets te verwijten. De sportieve prestaties vallen tot op heden echter tegen en ons doel om rechtstreeks terug te keren naar de Eredivisie is vooralsnog uit zicht geraakt. We hebben veel respect voor het moedige besluit van Hofland om afgelopen voorjaar in een sportief moeilijke periode in te stappen en bedanken hem voor zijn collegialiteit en inzet voor onze club.”

De nederlaag tegen NAC Breda leidde zondag tot onvrede bij een deel van de aanhang van Willem II. De kritiek richtte zich met name op Hofland. Willem II bezet de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie met 24 punten uit zeventien wedstrijden.