Coronanoodtoestand Japan uitgebreid na snelle stijging besmettingen tijdens Spelen

De autoriteiten maken zich zorgen om de grote druk op Japanse ziekenhuizen nu het aantal besmettingen er „sneller stijgt dan ooit tevoren.” Woensdag kwam het aantal dagelijkse besmettingen boven de 14.000, nadat het land dinsdag voor het eerst sinds de corona-uitbraak al meer dan 12.000 besmettingen registreerde.

In de omgeving van Tokio, waar momenteel de Olympische Spelen plaatsvinden, gaat het bij ruim 90 procent van alle nieuwe besmettingen inmiddels om de Delta-variant. De noodtoestand gold al in zes van de 47 Japanse regio’s en blijft daar zeker tot eind augustus van kracht. In vijf andere regio’s gelden wel strengere coronamaatregelen, maar is de noodtoestand niet van kracht.

Japan telde tot nu toe ruim 15.000 overleden coronapatiënten. Dat is relatief weinig voor een land met meer dan 126 miljoen inwoners. Daar staat tegenover dat slechts 30 procent van de Japanse bevolking momenteel volledig is gevaccineerd. Dat is een laag percentage voor een rijk land als Japan. In Nederland is ongeveer de helft van alle volwassenen volledig gevaccineerd.

Een Griekse atleet besmet

De organisatie heeft donderdag 31 aan de Olympische Spelen gerelateerde besmettingen met het coronavirus gemeld. Woensdag waren er 29 besmettingen. Het totaal staat nu op 353.

Onder de 31 bevond zich één atleet, opnieuw een synchroonzwemster uit Griekenland. Het land had zich al teruggetrokken bij de duetten vanwege een eerdere besmetting.

Eerder op de dag had Japan al aangekondigd strengere maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in het land tegen te gaan.

