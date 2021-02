Femke Bol scherpt Nederlands record op 400 meter aan

Waar de 20-jarige atlete vorige week in Wenen al met een tijd van 50.96 naast een nieuw Nederlands record meteen ook de beste wereldjaartijd liep, verbeterde ze haar record tot 50.81, ook goed voor de beste tijd wereldwijd van 2021.

Haar coach Laurent Meuwly is blij. „Dit is een mooie bevestiging. Het doel was om haar race sneller te openen en dat deed ze perfect. Ik kijk nu al uit naar haar volgende wedstrijd in het Poolse Torún, waar ze te maken krijgt met de best denkbare tegenstanders in dezelfde serie. Dat wordt heel interessant.”