Prachtgoals in Keuken Kampioen Divisie, Volendam haalt uit, Almere City medekoploper

De makkelijk scorende ploeg van trainer Wim Jonk heeft 30 punten na zestien duels. Daarin scoorde Volendam, dat nu op de vierde plek staat, al 43 keer. Alleen koploper SC Cambuur is nog productiever (50 goals).

Samuele Mulattieri, huurling van Internazionale, opende de score met een wereldgoal. Nick Doodeman maakte twee doelpunten op rij, waarna Dyllandro Panka, Jari Vlak en Micky van de Ven in de slotfase de score opvoerden. Voor Den Bosch (10 punten) was het al de tiende nederlaag van het seizoen.

Jong Utrecht

Jong FC Utrecht versloeg Excelsior met 3-2. Odysseus Velanas (prachttreffer), Jeredy Hilterman en Hicham Acheffay zetten Utrecht op een comfortabele voorsprong, maar via Abdallah Aberkane en topscorer Elias Már Ómarsson (die zijn zeventiende goal van het seizoen maakte) kwam Excelsior in de slotfase nog bijna terug.

TOP Oss kwam tegen Jong PSV terug van een achterstand en won met 3-2. Fodé Fofana zette de ploeg uit Eindhoven op voorsprong. Door goals van Kyvon Leidsman, Rick Stuy van den Herik en Lion Kaak nam Oss de leiding over. Kristófer Kristinsson bepaalde de einduitslag op 3-2.

Almere City op gelijke hoogte met koploper Cambuur

Almere City FC heeft dankzij een sterke openingsfase met 3-2 gewonnen bij Telstar. De ploeg van coach Ole Tobiasen kwam daardoor in punten (37) op gelijke hoogte met koploper SC Cambuur. De club uit Leeuwarden heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

Xian Emmers (twee goals) en Ilias Alhaft zetten de bezoekers binnen 10 minuten op een riante 3-0-voorsprong tegen de ploeg uit Velsen, die in speciale regenboogshirts speelde voor een bredere lhbti-acceptatie binnen het voetbal. Glynor Plet verkleinde de marge in de 16e minuut en Ilias Bronkhorst bracht de spanning na rust weer helemaal terug met de aansluitingstreffer. Diep in de blessuretijd schoot de mee naar voren gekomen Telstar-doelman Jasper Schendelaar op de paal.

Jong Ajax

De Graafschap hield in ondertal Jong Ajax op een gelijkspel (2-2). De ploeg uit Doetinchem leidde met 2-1, dankzij een eigen doelpunt van Terrence Douglas en een goal van Ralf Seuntjens, toen Danny Verbeek nog voor rust een directe rode kaart kreeg. Namens Jong Ajax tekende Ar'Jany Martha voor de 1-1, invaller Sontje Hansen zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker (2-2). De Graafschap staat op de derde plaats, 5 punten achter Cambuur en Almere City.