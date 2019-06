’Froome mag ziekenhuis over paar dagen verlaten’

De 34-jarige Froome verblijft sinds vorige week woensdag in dat ziekenhuis, waar hij werd opgenomen nadat hij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné bijzonder zwaar ten val was gekomen.

De Brit liep daarbij meerdere breuken op. Op zaterdag mocht de viervoudige Tourwinnaar vervolgens de intensive care verlaten. De renner wordt bijgestaan door stafleden van Team Ineos en zijn moraal zou goed zijn, ondanks de zware gevolgen van de val.

Na zijn ontslag in het ziekenhuis zou Froome overgeplaatst worden naar een revalidatiecentrum voor topsporters. Pas over een half jaar zou de Brit opnieuw mogen koersen.

Voor Ineos een klein beetje goed nieuws, nadat eerder vandaag de nieuwe beoogde kopman, Geraint Thomas, hard onderuit ging in de Ronde van Zwitserland. Al lijkt de schade bij de Welshman mee te vallen.

