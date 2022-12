Lionel Messi passeert Diego Maradona op WK

Zou het Messi dan alsnog lukken Diego Armando Maradona te evenaren? In de vergelijking tussen de twee Argentijnse grootmachten, komt altijd al snel naar voren dat de twee jaar geleden overleden Maradona zijn land in 1986 naar de wereldtitel loodste. Messi slaagde daar zowel in 2006 (kwartfinale), 2010 (kwartfinale), 2014 (finale) als in 2018 (achtste finale) niet in. Winst van de Copa América, vorig jaar zomer, maakte veel goed voor de speler van Paris Saint-Germain, maar lang niet alles.

Richting het WK in Qatar leek alles op z’n plaats te vallen voor Argentinië, dat in juli 2019 de laatste nederlaag leed en daarna ruim drie jaar ongeslagen bleef. Des te onverklaarbaarder was de nederlaag tegen Saudi-Arabië. „Er zijn geen excuses. Deze groep is sterk en heeft het al laten zien. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is. Het is een situatie die we lang niet hebben meegemaakt”, bleef Messi strijdbaar.

Doemscenario blijft uit

Het was de 35-jarige sterspeler zelf die Argentinië de weg wees door in de cruciale wedstrijd tegen Mexico, met een laag schot van afstand, de score in de 64e minuut te openen. Argentinië trok de wedstrijd over de streep en voetbalde tegen Polen bevrijd. Het elftal van bondscoach Lionel Scaloni kreeg kans op kans, maar keeper Wojciech Szczesny stond vaak in de weg. De Pool stopte een strafschop van uitgerekend Messi, kort voor rust.

Het doemscenario bleef in de tweede helft uit. Messi, die zijn 22e WK-duel speelde en daarmee Maradona passeerde en nu alleen recordhouder in Argentinië is, zag ploeggenoot Alexis Mac Allister direct na rust de score openen. „Het team kwam er sterker uit na mijn misser”, zei Messi over zijn strafschop.

Julián Álvarez verdubbelde in de 67e minuut de voorsprong en Argentinië liet een aantal goede mogelijkheden op meer treffers liggen. Argentinië vertoonde weer wat trekjes van de voorbije jaren, maar Scaloni was er snel bij om te zeggen dat dat ook deels met de tegenstander te maken kon hebben. „Wie denkt dat wij alleen op basis van deze wedstrijd het WK gaan winnen, heeft het mis”, zei hij. „Dit was een ander duel. Nee, we zijn niet de grote titelfavoriet.”