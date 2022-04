Dusan Tadic speelde met gebroken vinger: ’Ik voel nooit pijn’

Voetbal

LIVE: Liverpool leidt bij Benfica, City-Atletico nog 0-0

Nog acht ploegen zijn in de race om de eindzege in de Champions League en de eerste vier komen deze dinsdagavond in actie. Er verschijnen twee Nederlanders aan de aftrap. Nathan Aké staat in de basis bij Manchester City dat Atletico Madrid ontvangt. En Virgil van Dijk staat in de basis bij Liverpool...