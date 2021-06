Wat is de Nations League nu eigenlijk waard voor de volleybalvrouwen?

Nika Daalderop Ⓒ Ronald Hoogendoorn

AMSTERDAM - De Nederlandse volleybalsters wonnen acht van de twaalf tot nu toe gespeelde wedstrijden tijdens de Nations League in het Italiaanse Rimini. Hierdoor heeft de ploeg van bondscoach Avital Selinger nog uitzicht op de halve finales van dat mega-evenement. Maar wat zegt dit over een team dat in dit olympisch jaar niet naar Tokio zal afreizen?