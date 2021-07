Eigenaar moet ADO Den Haag 2 miljoen euro betalen

De rechter bepaalde toen dat grootaandeelhouder UVS een bedrag van 2 miljoen euro moet betalen aan de voetbalclub, die wegens het uitblijven van afgesproken betalingen van de eigenaar inmiddels in financiële problemen verkeert. UVS tekende beroep aan tegen die uitspraak en eiste dat de rechter de vorderingen alsnog af zou afwijzen.

Volgens de advocaat van UVS had ADO de rechter in april verkeerd voorgelicht over de financiële constructie. Het vonnis van de rechter zou op grond van verkeerde gegevens tot stand zijn gekomen. Maar ook ADO verweet UVS „de rechtbank op het verkeerde been te zetten” door „bewust onjuist te citeren uit de overeenkomst.”

De voorzieningenrechter bekrachtigde maandag het vonnis van april, waardoor UVS het uit de Eredivisie gedegradeerde ADO nu 2 miljoen euro moet betalen. Het is voor ADO te hopen dat de eigenaar snel voldoet aan alle financiële verplichtingen. De financiële situatie is inmiddels zo ernstig dat de Haagse club niet meer aan zijn lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Bekijk ook: Mohammed Hamdi kandidaat directeur bij PEC Zwolle

UVS probeert ADO al enige tijd te verkopen. De eigenaar onderhandelde in maart met Cosinus Group Capital Partners, die de club gelijktijdig ook een lening zou verstrekken. De koop werd ontbonden, omdat Cosinus het bedrag van de lening niet betaalde aan de club. Volgens de advocaat van ADO is het echter nooit de bedoeling geweest dat ADO rechtstreeks van Cosinus zou lenen. Omdat het bedrag destijds niet betaald is, wil ADO dat de Chinezen de 2 miljoen euro betalen.