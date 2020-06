Moment van toen: Penaltydebacle Oranje bij EK 2000

Tijdens het duel, waarin de Italianen al in de eerste helft een rode kaart kregen, missen Frank de Boer en Patrick Kluivert van elf meter. Als het na verlenging nog steeds 0-0 is, missen in de strafschoppenserie opnieuw Frank de Boer, Jaap Stam en Paul Bosvelt en schiet alleen Kluivert raak. Na het verlies neemt bondscoach Frank Rijkaard ontslag.

Stam was de nummer twee op het strafschoppenlijstje. In een interview met Sky Sports blikt Stam, momenteel trainer bij FC Cincinnati, nog een keertje terug op het penaltydebacle.

„Ik ging zover mogelijk op reis (na het EK, red.) Ik ging op vakantie naar de VS, maar daar werd ik door zoveel mensen aangesproken. Ze hadden het allemaal over mijn strafschop. Ik denk dat als je op een bepaald niveau hebt gevoetbald, mensen je vaak met negatieve zaken confronteren.”