Meeste amateurvoetballer werken op dag van bekerkraker Spakenburg-spelers gewoon vroeg uit de veren: eerst vloer leggen, dan PSV

Door Jeroen Kapteijns en Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Maurice de Ruiter van Spakenburg is vloerenlegger. Ⓒ Remko Kool

SPAKENBURG - In de eerste halve finale van de KNVB-beker is het vanavond een strijd tussen kleinduimpje SV Spakenburg en reus PSV. De nummer tien van de Tweede Divisie werkt met een begroting van 2,9 miljoen euro, waar in Eindhoven 85 miljoen euro is te besteden dit seizoen. Het verschil in mogelijkheden vertaalt zich in de geheel verschillende aanloop naar de wedstrijd. Waar bij PSV de hele dag in het teken staat van de wedstrijdvoorbereiding, hebben de semiprofs van SV Spakenburg voor het grootste deel werkverplichtingen.