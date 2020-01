FIFA20 Team van het Jaar kleurt oranje

Gamers konden vorige maand stemmen op hun favoriete spelers en verkozen Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt én Frenkie de Jong in het elftal.

Champions League-winnaar Liverpool was weinig verrassend de grootste leverancier binnen het elftal. De ’Reds’ tellen met doelman Alisson Becker, verdedigers Trent Alexander-Arnold, Van Dijk, Andy Robertson en aanvaller Sadio Mané vijf spelers in het Team van het Jaar.

Van Dijk krijgt in een filmpje op het twitteraccount van EA Sports nog een speciale aankondiging betreffende zijn verkiezing. In een gesprek krijgt hij de vraag: ’Hoe was je jaar?’. De aanvoerder van Oranje laat vervolgens een tas vallen met al zijn prijzen. „Lang niet slecht”, zegt hij erbij. Als hij daarna ziet dat hij maar ’60’ heeft voor schieten, kan hij niet geloven. „Serieus?”

Dan grijpt Ruud Gullit in over de intercom. „We hebben genoeg gezien.” Vervolgens wordt Van Dijk in het Team van het jaar opgenomen.

Volledige elftal:

Doel: Alisson Becker

Verdediging: Trent Alexander Arnold, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Any Robertson

Middenveld: Kevin De Bruyne, Frenkie de Jong en N’Golo Kanté

Aanval: Lionel Messi, Kylian Mbappé en Sadui Mané