Vechtpartij Wittek en Manhoef op training Vitesse

„Ze zijn van het trainingsveld gestuurd en in de kleedkamer hebben ze het snel weer goedgemaakt met elkaar. Daarmee was de kou ook meteen weer uit de lucht”, aldus een woordvoerder van de club.

Linksback Wittek (27) en aanvaller Manhoef (21), de zoon van vechtsporticoon Melvin Manhoef, mogen zich donderdag weer op het trainingsveld melden. Woensdag heeft de selectie een rustdag. Jeugdinternational Manhoef is de topscorer van Vitesse in de Eredivisie met zes doelpunten.

Het is al enige tijd onrustig in Arnhem, onder meer omdat de club lange tijd geen overeenstemming kon bereiken met de eigenaar van het Gelredome over de huursom voor het stadion. Daardoor kwam de proflicentie in gevaar. Bovendien kwam vorige week, via The Guardian, naar buiten dat voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich de club mogelijk in het geheim zou hebben gefinancierd.

Vitesse is de nummer 14 van de Eredivisie met evenveel punten (24) als Excelsior, dat op de zestiende plaats in de degradatiezone staat. Zaterdagavond neemt Vitesse het thuis op tegen Go Ahead Eagles.