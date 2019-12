Sport Kort: Oostende raakt trainer kwijt

20.55 uur: De Noorse voetbalcoach Kåre Ingebrigtsen vertrekt bij KV Oostende. De 54-jarige Noor verruilt de Belgische club voor APOEL Nicosia op Cyprus. Ingebrigtsen had de club verzocht hem naar Cyprus te laten vertrekken. APOEL was de afgelopen zeven seizoenen de landskampioen van Cyprus.

De Noorse coach stond sinds begin dit seizoen aan het roer bij Oostende. In mei tekende hij een contract voor twee jaar. Daarvoor was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer actief. Van 2014 tot 2018 was hij coach van Rosenborg.

Ingebrigtsen zat vrijdag voor het laatst op de bank bij Oostende. Hij zag zijn ploeg met 5-0 verliezen van Charleroi.

Abelardo Fernandez Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Abelardo nieuwe trainer Espanyol

15.50 uur Abelardo Fernández is aangesteld als trainer van Espanyol. De 49-jarige oud-verdediger volgt bij de Spaanse voetbalclub de maandag ontslagen Pablo Machin op.

Abelardo was voor het laatst werkzaam bij Deportivo Alavés. Daar vertrok hij in mei, na een dienstverband van anderhalf jaar. Abelardo was daarvoor trainer bij Sporting Gijon.

Espanyol heeft na achttien speelronden pas tien punten en staat op de laatste plaats in de Primera Division. De eerstkomende competitiewedstrijd van Espanyol is 4 januari tegen koploper en stadgenoot FC Barcelona.

Skiën: Paris wint voor de vierde keer afdaling Bormio

13.20 uur De Italiaanse skiër Dominik Paris heeft voor de vierde keer de afdaling om de wereldbeker in Bormio gewonnen. Daarmee heeft hij een record gevestigd. Paris noteerde op de steile flank van de Stelvio (Dolomieten) 1.49,56. De specialist in de snelheidsdiscipline was bijna vier tienden sneller dan de Zwitser Beat Feuz. De Oostenrijker Matthias Mayer eindigde als derde.

Paris overtrof de Oostenrijker Michael Walchhofer, die drie keer de beste was in Bormio. De 30-jarige Italiaan boekte zijn zeventiende zege in een wereldbekerwedstrijd. Hij klom naar de tweede plaats in het klassement van de algemene wereldbeker, dat nog altijd wordt aangevoerd door de Noor Henrik Kristoffersen.

Dominik Paris Ⓒ AFP

Basketbal: Doncic meteen belangrijk voor Mavericks

07.36 uur: Basketballer Luka Doncic heeft bij zijn rentree meteen zijn waarde bewezen voor Dallas Mavericks in de Amerikaanse NBA. De van een enkelblessure herstelde Doncic, die vier wedstrijden miste, droeg bij met 24 punten, 10 rebounds en 8 assists in de zege op San Antonio Spurs: 102-98.

De Mavericks liepen in het vierde kwart uit naar een voorsprong van zeventien punten en lieten toen de teugels vieren. De Spurs konden daardoor in de slotfase van het duel in Dallas nog terugkomen tot op vier punten, maar daar bleef het bij. DeMar DeRozan was de topscorer bij de Spurs met 21 punten.

De Mavericks staan vijfde in de Western Conference, de Spurs negende.

Luka Doncic Ⓒ AFP