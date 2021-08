Dubbelslag Romain Bardet in Vuelta, top klassement ongewijzigd

Wielrennen

Revanche Primoz Roglic in Vuelta na val in vorige etappe

De elfde etappe in de Ronde van Spanje is een prooi geworden voor Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma ging als eerste over de finish in Valdepeñas de Jaén na een etappe over 133 kilometer die begon in Antequera.