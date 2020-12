Voormalig troetelbeer en multimiljonair Royston Drenthe failliet verklaard na pad vol eigenaardigheden

Royston Drenthe speelde op het allerhoogste voetbalpodium: bij Real Madrid. Hier in actie in de Clásico met Dani Alves van Barcelona. Ⓒ ANP/HH

Royston Drenthe (33) is dinsdag door de rechtbank van Breda failliet verklaard. Voor al zijn uitgaven heeft hij nu toestemming nodig van een curator. Hoe heeft het zo ver kunnen komen met de nationale troetelbeer, die in de zomer van 2007 Feyenoord verliet voor Real Madrid en zijn bankrekening tot in het oneindige leek te spekken?