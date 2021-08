Vrouwen FC Twente en Ajax schieten uit startblokken

FC Twente won in eigen huis met 8-0 van VV Alkmaar. Kayleigh van Dooren, Bente Jansen, Fenna Kalma (twee), Anne-Lena Stolze, Renate Jansen (twee) en Jarne Teulings waren trefzeker in De Grolsch Veste.

Ajax

Ajax rekende in Rotterdam met 1-7 af met Excelsior/Barendrecht. Victoria Pelova, Romee Leuchter, Quinty Sabajo, Chasity Grant en Nikita Tromp (drie) waren verantwoordelijk voor de zevenklapper.

Sherida Spitse bleek verrassend snel hersteld van de knieblessure die haar de Olympische Spelen kostte en maakte tegen Excelsior/Barendrecht haar rentree.

PSV

Bekerwinnaar PSV was een maatje te groot voor PEC Zwolle. Op De Herdgang werd door de Eindhovenaren een 3-0 zege geboekt. Desiree van Lunteren, die overkwam van Ajax, was een van de doelpuntenmakers. Ook de namen van Esmee Brugts en Maxime Snellenberg prijkten na afloop het scoreformulier.

Feyenoord

Zondag staat in het teken van het debuut van Feyenoord in de Vrouwen Eredivisie. De Rotterdammers openen hun avontuur op het hoogste niveau met een clash tegen ADO Den Haag. De negende club uit de competitie, sc Heerenveen, is dit weekeinde vrij.