Erick Gutierrez (PSV) verlengt contract dag na heldenrol tegen Monaco

Door een aantal blessures en een voortijdig afgebroken competitiejaar groeit Guti niet uit tot een onbetwiste basisspeler, maar eenmaal fit bloeit hij in 2021 helemaal op. Onder de vleugels van trainer Roger Schmidt is hij beslissend in de gewonnen bekerfinale tegen Ajax als maker van de 1-1. Deze zomer wint hij zijn tweede Johan Cruijff Schaal en speelt hij bovendien zijn honderdste duel voor PSV (tegen FC Emmen). Dinsdagavond volgt een nieuw hoogtepunt als hij als invaller uitblinkt tegen AS Monaco met een doelpunt (2-2) en prachtige crosspass (voor de 3-2). „Het is een prachtweek voor mij”, zegt Gutiérrez.

„Ik voel me hier gewaardeerd en belangrijk”, vervolgt hij na het zetten van zijn handtekening onder het contract. „Dat gevoel ontstond één á twee jaar geleden. Sindsdien speel ik veel en voel ik dat ik het team kan helpen. Onder andere door het maken van belangrijke doelpunten, zoals gisteren. Ik scoor niet vaak, maar als het gebeurt ga ik helemaal los. Het was gisteren bovendien een speciale avond. De sfeer en de passie die samen met de fans ontstond was fantastisch en ik hoop dat we dat dit seizoen vaker gaan meemaken. PSV heeft een plekje in mijn hart veroverd. Ik voel me hier thuis en ben daarom heel blij dat ik blijf.”