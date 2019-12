Een schitterend sportjaar voor Nederland

Mathieu van der Poel ligt hevig geëmotioneerd op de grond na zijn stuntzege in de Amstel Gold Race. Ⓒ ANP

Als er één sportman is die kan terugkijken op een voortreffelijk jaar, dan is dat Mathieu van der Poel wel. De alleskunner op de fiets won in 2019 de wereldtitel veldrijden, de Europese titel mountainbiken en de wegklassiekers Amstel Gold Race en Dwars door Vlaanderen.